Трихолог рассказала, как защитить волосы от ультрафиолета летом Трихолог Савиных посоветовала наносить на волосы защитные спреи в летний период

Для защиты волос от ультрафиолета необходимо регулярно наносить на них спреи, заявила «Радио 1» трихолог Ольга Савиных. Летом немаловажно также надевать на улицу головной убор.

Нужно прикрывать кожу головы, потому что если пренебрегать этим, то возникнут неприятные изменения, которые скажутся на росте и выпадении волос, — предупредила Савиных.

Помимо этого, летом обязательным к применению восстанавливающие бальзамы и маски. Лучше, чтобы в их составе был гидролизованный протеин или липиды. Можно также купить средства с церамидами, предложила врач.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее заявила, что частота мытья головы летом зависит от типа кожи. По ее словам, у каждого свой режим, который не зависит от внешних факторов.