Трихолог раскрыла, как часто нужно мыть голову летом Трихолог Нагайцева заявила, что частота мытья головы летом зависит от типа кожи

Частота мытья головы летом зависит от типа кожи, заявила в беседе с «Радио 1» трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, у каждого свой режим, который не зависит от внешних факторов.

Для кого-то ежедневно мыть — это норма, а у людей с сухим типом кожи так даже не получится, им это не нужно. Они могут мыть один раз в пять, семь или даже десять дней. У каждого свой режим, который не зависит от грязи, пыли, песка улице, — объяснила специалист.

Нагайцева отметила, что людям с жирной кожей нельзя долго ходить с грязной головой из-за риска развития себорейного дерматита. Также трихолог посоветовала не ложиться спать с мокрой головой.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова заявила, что употребление хорошей тушенки, состоящей из мяса, способствует росту волос и укреплению ногтей. Биолог добавила, что продукт также полезен тем, кто хочет набрать мышечную массу.