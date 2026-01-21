Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:54

Редкое мытье волос может вызвать последствия, речь идет о мучительной боли

Врач Сысоева предупредила о головных болях из-за редкого мытья волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Немытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли, рассказала РИА Новости врач-терапевт Екатерина Сысоева. Она указала, что накопление кожного сала и загрязнений раздражает нервные окончания и нарушает микроциркуляцию.

Не мытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли, — объяснила Сысоева.

По словам врача, регулярное мытье помогает поддерживать здоровье кожи и снижает риск воспалительных заболеваний. Она добавила, что слишком частое использование агрессивных шампуней, напротив, может повредить защитный барьер и вызвать сухость и раздражение.

Ранее трихолог Наталия Жовтан объяснила, что сделать волосы значительно здоровее и объемнее — достижимая цель при комплексном подходе, который начинается с заботы о здоровье и снижения уровня стресса. По ее словам, не лишним будет сдать анализы на дефициты витаминов и гормонов щитовидной железы.

Врач Татьяна Овчарова между тем заявила, что регулярный стресс, гормональные сбои, ошибки в уходе за кожей, плохое питание и нарушения ЖКТ могут вызвать прыщи на голове. По ее словам, другими причинами проблемы могут быть грибковые инфекции и демодекоз.

волосы
боли
голова
здоровье
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ поразили склад хранения барражирующих боеприпасов для ВСУ
Психиатр назвал один из триггеров развития шизофрении
Нападения акул на людей посчитали неизбежным, речь идет об одном курорте
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
«Я не знаю. Подумайте сами»: Трамп о попытках остановить конфликт на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Сосед с химикатамим «отомстил» семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.