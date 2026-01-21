Редкое мытье волос может вызвать последствия, речь идет о мучительной боли Врач Сысоева предупредила о головных болях из-за редкого мытья волос

Немытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли, рассказала РИА Новости врач-терапевт Екатерина Сысоева. Она указала, что накопление кожного сала и загрязнений раздражает нервные окончания и нарушает микроциркуляцию.

Не мытая в течение длительного времени кожа головы может стать причиной головной боли, — объяснила Сысоева.

По словам врача, регулярное мытье помогает поддерживать здоровье кожи и снижает риск воспалительных заболеваний. Она добавила, что слишком частое использование агрессивных шампуней, напротив, может повредить защитный барьер и вызвать сухость и раздражение.

Ранее трихолог Наталия Жовтан объяснила, что сделать волосы значительно здоровее и объемнее — достижимая цель при комплексном подходе, который начинается с заботы о здоровье и снижения уровня стресса. По ее словам, не лишним будет сдать анализы на дефициты витаминов и гормонов щитовидной железы.

Врач Татьяна Овчарова между тем заявила, что регулярный стресс, гормональные сбои, ошибки в уходе за кожей, плохое питание и нарушения ЖКТ могут вызвать прыщи на голове. По ее словам, другими причинами проблемы могут быть грибковые инфекции и демодекоз.