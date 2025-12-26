Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 22:43

Судьи рассмотрят предложенную кандидатуру на пост первого зампреда ВС

Коллегия судей 29 декабря рассмотрит Давыдова на пост первого зампреда ВС

Верховный суд Верховный суд Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 29 декабря проведет внеочередное заседание. Главным вопросом повестки дня станет рассмотрение кандидатуры председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ Владимира Давыдова на пост заместителя председателя Верховного суда.

Давыдов уже подал соответствующее заявление. Вакансия была объявлена по итогам конкурса, положение которого появилось незадолго до этого в «Российской газете».

Заявление Давыдова Владимира Александровича о рекомендации кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного Суда Российской Федерации будет вынесено на обсуждение. Параллельно коллегия рассмотрит заявление своего действующего председателя Николая Тимошина, который в случае положительного решения по Давыдову может сменить его на посту главы уголовной коллегии ВС, — указано в сообщении.

Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года и является одним из самых опытных судей высшей инстанции. Решение ВККС станет ключевым шагом в кадровых перестановках на самом верху судебной системы России.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что критика российских чиновников, политических организаций и религиозных объединений не может рассматриваться как возбуждение ненависти или вражды. Согласно постановлению пленума, под экстремизмом следует понимать высказывания, призывающие к геноциду, массовым репрессиям, депортациям и другим правонарушениям, в отношении нации, расы, социальной или религиозной группы.

суды
кандидаты
решения
Верховный суд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия отказалась от «подарка» Евросоюза
Назван российский регион с наибольшим индексом тревожности
Ребенок погиб при опрокидывании машины в Ульяновске
В Белоруссии раскрыли детали боевого дежурства комплекса «Орешник»
Зеленский назвал условие проведения референдума по мирному плану Трампа
Российская шахматистка обошла запрет на национальную символику на ЧМ
Судьи рассмотрят предложенную кандидатуру на пост первого зампреда ВС
Идею отправки войск ЕС на Украину раскритиковали во Франции
ВСУ озвучили, почему покинули командный пункт в Гуляйполе
В России изменили правила пересечения границы для детей
Без овец и баранов: народные советы по быстрому засыпанию в любых условиях
В Германии младенца Христа показали в необычном образе
Ванная как продолжение спальни: единый стиль через текстиль
Роднина, Тутберидзе, Плющенко: кому доставалось от Татьяны Тарасовой
ФТС раскрыла главные планы на 2026 год
В Госдуме заговорили о создании в России особого банка
Киркоров в течение полугода может лишиться участка на Москве-реке
Депутат опроверг информацию о владении BMW с откидными номерами
Ученый спрогнозировал интенсивность солнечной активности в 2026 году
Жена осужденного за хищения депутата сложила с себя полномочия
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.