Судьи рассмотрят предложенную кандидатуру на пост первого зампреда ВС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ 29 декабря проведет внеочередное заседание. Главным вопросом повестки дня станет рассмотрение кандидатуры председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ Владимира Давыдова на пост заместителя председателя Верховного суда.

Давыдов уже подал соответствующее заявление. Вакансия была объявлена по итогам конкурса, положение которого появилось незадолго до этого в «Российской газете».

Заявление Давыдова Владимира Александровича о рекомендации кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного Суда Российской Федерации будет вынесено на обсуждение. Параллельно коллегия рассмотрит заявление своего действующего председателя Николая Тимошина, который в случае положительного решения по Давыдову может сменить его на посту главы уголовной коллегии ВС, — указано в сообщении.

Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года и является одним из самых опытных судей высшей инстанции. Решение ВККС станет ключевым шагом в кадровых перестановках на самом верху судебной системы России.

Ранее Верховный суд РФ постановил, что критика российских чиновников, политических организаций и религиозных объединений не может рассматриваться как возбуждение ненависти или вражды. Согласно постановлению пленума, под экстремизмом следует понимать высказывания, призывающие к геноциду, массовым репрессиям, депортациям и другим правонарушениям, в отношении нации, расы, социальной или религиозной группы.