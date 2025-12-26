Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 23:38

Назван российский регион с наибольшим индексом тревожности

«Ведомости»: Петербург впервые за шесть лет стал лидером по тревожности в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Санкт-Петербург в 2025 году возглавил антирейтинг по индексу тревожности, впервые за шесть лет опередив Москву, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование. Уровень беспокойства у петербуржцев за год вырос в три раза.

Главными причинами стали экономические факторы: инфляция, рост цен на топливо и такси, недоступность ипотеки. Также тревожность усилили блокировки интернета, замедление мессенджеров и «эффект Долиной».

Как отмечают «Ведомости», завершающийся 2025 год для половины россиян (49%) был скорее трудным. Плохим и очень тяжелым его назвали 15% опрошенных, а в целом хорошим — 24%. Очень удачным его назвали только 5% россиян, затруднились дать ответ еще 7%.

Москва, где индекс тревожности снизился на 20%, заняла второе место. На третьем — Краснодарский край с двукратным ростом беспокойства. В топ-5 также вошли Ростовская и Курская области. Из рейтинга выбыли Московская, Брянская и Белгородская области.

Ранее психолог Алена Никольская заявляла, что дыхательные упражнения и техника заземления помогут снизить тревожность в преддверии новогодних праздников. В моменты эмоционального напряжения эксперт посоветовала отвлечь себя каким-то занятием, например прослушиванием музыки.

