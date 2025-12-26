Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:26

Психолог рассказала, как просто снизить тревогу в преддверии Нового года

Психолог Никольская: дыхательные упражнения снизят предновогоднюю тревожность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Дыхательные упражнения и техника заземления помогут снизить тревожность в преддверии новогодних праздников, заявила aif.ru психолог Алена Никольская. В моменты эмоционального напряжения эксперт посоветовала отвлечь себя каким-то занятием, например, прослушиванием музыки.

Тревожность можно снизить, если напомнить себе о своих благах, например, семье, работе, друзьях, отметила Никольская. Так называемая техника благодарности позволяет осознать ценность жизни. Хорошим способом избавиться от плохих мыслей станет сосредоточение на конкретных окружающих объектах и их особенностях: структуре, форме, размере или дизайне.

Чтобы вернуть контроль над собой, порой достаточно проанализировать свои чувства и мысли. Важно акцентировать внимание на своих потребностях и сделать то, чего требует организм. Главное не употреблять кофе, поскольку он повышает уровень кортизола — гормона стресса, заключила специалист.

Ранее психолог Татьяна Шишова заявила, что школьный буллинг, колоссальные учебные нагрузки, завышенные требования и культура успеха в обществе привели к увеличению числа детей с ментальными проблемами. Эту тревожную тенденцию она также связала с ранним и бесконтрольным погружением в цифровую среду.о

расстройства
психологи
общество
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
«Это факт»: Песков указал на уловку Киева для выманивания денег у Запада
В Кремле оценили увеличение военного бюджета Японии
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов
Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год
Песков отказался давать подробности о новых контактах России и США
В Кремле подтвердили намерения России и США продолжить диалог
Престарелый водитель автобуса чуть не убил восемь человек в Твери
В ЦБ рассказали о сроках ввода новых банкнот номиналом 1 тыс. рублей
Москвичам раскрыли, как долго продлится снегопад
Прокуратура помогла уволившимся строителям получить свыше 300 тыс. рублей
Умер влиятельный соратник Ким Чен Ына
Ученые предупредили о возобновлении вспышек на Солнце
В Петербурге диверсанта отправили за решетку по обвинению в трех терактах
Дерипаска стал президентом одной спортивной федерации
Силовики назвали сумму, которую не дали забрать мошенникам у россиян
В Минобороны Белоруссии раскрыли боевые возможности «Орешника»
Омбудсмен раскрыл истинную причину массовой ликвидации ресторанов в Москве
Появились кадры с места взрыва в сирийской мечети в Хомсе
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.