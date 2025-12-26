Психолог рассказала, как просто снизить тревогу в преддверии Нового года

Дыхательные упражнения и техника заземления помогут снизить тревожность в преддверии новогодних праздников, заявила aif.ru психолог Алена Никольская. В моменты эмоционального напряжения эксперт посоветовала отвлечь себя каким-то занятием, например, прослушиванием музыки.

Тревожность можно снизить, если напомнить себе о своих благах, например, семье, работе, друзьях, отметила Никольская. Так называемая техника благодарности позволяет осознать ценность жизни. Хорошим способом избавиться от плохих мыслей станет сосредоточение на конкретных окружающих объектах и их особенностях: структуре, форме, размере или дизайне.

Чтобы вернуть контроль над собой, порой достаточно проанализировать свои чувства и мысли. Важно акцентировать внимание на своих потребностях и сделать то, чего требует организм. Главное не употреблять кофе, поскольку он повышает уровень кортизола — гормона стресса, заключила специалист.

