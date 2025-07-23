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23 июля 2025 в 12:08

Педиатр рассказала, когда пора заканчивать грудное вскармливание ребенка

Педиатр Абраменко посоветовала приучать ребенка к обычной еде с четырех месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Матерям рекомендуется приучать ребенка к обычной еде в промежутке от четырех до шести месяцев, заявила «Газете.Ru» педиатр Ольга Абраменко. При этом важно учитывать готовность младенца к началу постепенного введения прикорма.

Во время ввода прикорма грудное вскармливание играет не менее важную роль. Грудное молоко остается важным компонентом питания до 12 месяцев жизни. Далее грудное молоко становится уже не таким полезным и необходимым, — подчеркнула Абраменко.

По статистике, в России 43% матерей продолжают кормить грудью ребенка до шести месяцев, еще 43,2% женщин — до 12 месяцев, уточнила врач. Она добавила, что решение, когда отлучать младенца от груди должно приниматься индивидуально. В этом вопросе важно обращать внимание как на потребности ребенка, так и на желание матери.

Гинеколог Татьяна Гвоздикова ранее предупредила, что после родов кормящим женщинам допустимо выпивать не более одной стандартной порции алкоголя за раз. Таким образом, матерям можно 147 мл вина, 354 мл пива или 44 мл крепкого напитка.

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