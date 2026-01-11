Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 13:52

Бойцы группировки «Запад» пресекли вылазку ВСУ в Купянске

Российские военные разбили бригаду ВСУ у населенного пункта Купянск-Узловой

Группировка войск «Запад» Группировка войск «Запад» Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военные успешно отразили попытку контратаки украинских сил в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Столкновение произошло в воскресенье в непосредственной близости от города Купянск и Благодатовки, где подразделения механизированной бригады ВСУ попытались вернуть утраченные позиции.

В ходе боевого соприкосновения украинская сторона понесла потери в живой силе — уничтожено 15 военнослужащих. Группировка «Запад» продолжает удерживать инициативу на данном участке фронта, пресекая попытки маневрирования противника.

На Купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обрекли на голод около 800 жители поселка Ковшаровка в Харьковской области, они стали жертвами жестокого обращения со стороны украинских военных. По информации Telegram-канала Mash, речь идет о мирных гражданах, которые остались в населенном пункте. Гуманитарный коридор для поставок продовольствия был заблокирован, жители получают еду только раз в неделю от волонтеров.

