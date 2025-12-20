Вооруженные силы Украины обрекли на голод около 800 жители поселка Ковшаровка в Харьковской области, они стали жертвами жестокого обращения со стороны украинских военных, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о мирных гражданах, которые остались в населенном пункте. Гуманитарный коридор для поставок продовольствия был заблокирован.

Жители получают еду только раз в неделю от волонтеров. Кроме того, украинские военные взяли в заложники жителей Купянска-Узлового. Такое отношение к местному населению со стороны солдат ВСУ началось после провала их контратаки на Купянск.

Помимо этого, ВСУ начали стягивать под город дополнительные силы иностранных наемников с целью прорваться в населенный пункт с западного направления. Однако российские военные успешно отражают все попытки атак со стороны украинских формирований.

Ранее сообщалось, что войска беспилотных систем группировки «Запад» остановили попытку контратаки Вооруженных сил Украины к западу от Купянска. Были уничтожены несколько единиц автомобильной и бронетехники противника вместе с находившимся в них личным составом.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ на Харьковском направлении столкнулись с нехваткой людей и техники. Эта проблема наблюдается в районе населенных пунктов Обуховка, Колодезное и Григоровка. По его словам, текущие потери не компенсируются новым пополнением.