18 декабря 2025 в 10:20

Стало известно о проблемах ВСУ на Харьковском направлении

Марочко: ВСУ не хватает сил для боев у Обуховки и Григоровки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подразделения Вооруженных сил Украины испытывают дефицит личного состава и техники для обороны на Харьковском направлении, в районе населенных пунктов Обуховка, Колодезное и Григоровка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, текущие потери не покрываются пополнением.

Следует отметить, что на данном участке восполнение потерь не покрывает потребности вооруженных формирований Украины — численность боевиков, вооружения и военной техники на позициях стабильно сокращается, — написал он.

По его данным, за последние сутки российские силы нанесли комбинированные удары по позициям ВСУ, в результате которых были уничтожены бронемашина, блиндаж, два минометных расчета, взводный опорный пункт и около 10 военнослужащих.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие ВСУ, использовавшие подземные коммуникации шахтоуправления «Покровское» в районе Удачного, оказались в западне. Погибли там в том числе, наиболее подготовленные и боеспособные подразделения противника. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Андрей Марочко
ВСУ
Харьковская область
населенные пункты
бойцы
