Шахты в ДНР стали смертельной ловушкой для ВСУ Кимаковский: бойцы ВСУ оказались в западне в шахтах «Покровского»

Военнослужащие ВСУ, использовавшие подземные коммуникации шахтоуправления «Покровское» в районе Удачного, оказались в западне, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Погибли там в том числе и наиболее подготовленные и боеспособные подразделения врага. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Они же стали для них ловушкой. Надеясь на глубину и особенности конструкции, они укрывались там, но стали заложниками, поскольку не смогли оперативно выйти и покинуть территорию. Им оставалось только смириться со своей участью. В этих коммуникациях остались десятки солдат противника, — поделился он.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ВС РФ могут освободить Константиновку в ДНР до конца зимы. По его словам, операция по взятию под контроль последней части ДНР уже началась и развивается достаточно быстро.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Константиновка, за которую сейчас идут бои, станет ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе. По его словам, речь идет о Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.