18 декабря 2025 в 14:12

В Минобороны раскрыли результаты контратаки ВСУ под Купянском

Операторы БПЛА группировки «Запад» сорвали контратаку ВСУ под Купянском

Военнослужащий ВСУ
Операторы войск беспилотных систем российской группировки «Запад» пресекли попытку контратаки Вооруженных сил Украины к западу от Купянска, сообщила пресс-служба Минобороны России. Уничтожены несколько единиц автомобильной и бронетехники вместе с личным составом.

Расчеты разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Запад» зафиксировали перемещение техники ВСУ в населенном пункте Петровка Харьковской области к западу от Купянска. Координаты целей были переданы расчетам ударных БПЛА, которые нанесли последовательные точные удары, в результате которых уничтожены несколько пикапов и бронеавтомобилей Humvee вместе с личным составом, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов объяснил, что освобождение Купянска снизит угрозы обстрелов севера Луганской Народной Республики со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что благодаря действиям бойцов группировки «Запад» можно расширить полосу безопасности в Харьковской области.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка. Для наведения и корректировки применялся разведывательный беспилотник, отметил начальник артиллерии полка с позывным Брикс. По его словам, главной задачей сейчас является изоляция района боевых действий от противника.

