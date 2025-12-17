Новый год-2026
17 декабря 2025 в 05:46

Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску

Минобороны: расчеты артиллерии ВС РФ сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску

Артиллерия ВС РФ Артиллерия ВС РФ Фото: MOD Russia//Global Look Press
Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад» сорвали попытку ВСУ приблизиться к Купянску, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что вражеские войска пытались подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка.

Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка группировки войск «Запад», действующие на Купянском направлении в Харьковской области, пресекли перемещение групп ВСУ, пытающихся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области, — говорится в сообщении.

Для наведения и корректировки применялся разведывательный беспилотник, отметил начальник артиллерии полка с позывным Брикс. По его словам, главной задачей сейчас является изоляция района боевых действий от противника.

Ранее войска группировки «Центр» применили ударные беспилотники и уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ. В Минобороны отметили, что атаку провели на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции.

До этого на Константиновском направлении расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Юг» нанесли точный удар по позициям Вооруженных сил Украины. Огневому поражению артиллерией подверглись выявленные объекты инфраструктуры противника, что привело к значительным потерям в живой силе, отметили в Минобороны России.

