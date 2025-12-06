Артиллерия ВС РФ сократила численность ВСУ на Константиновском направлении МО: артиллеристы группировки «Юг» уничтожили «Градами» более 20 бойцов ВС

На Константиновском направлении артиллерийские подразделения российской группировки войск «Юг» нанесли точный удар по позициям Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации. Огневому поражению артиллерии подверглись выявленные объекты инфраструктуры противника, что привело к значительным потерям в живой силе.

Выявленные разведывательными БПЛА цели успешно поражены залпом 122-мм реактивных снарядов. Безвозвратные потери противника составили более 20 человек, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что группа чешских и польских наемников ВСУ уничтожена авиаударом на Сумском направлении. Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на территории Сумской области при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

До этого оператор FPV-дрона с позывным Непома рассказал, что расчеты БПЛА отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников у государственной границы. Модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.