Россиянам назвали атрибут кинотеатров, который останется навсегда

Попкорн в кинотеатрах давно стал частью традиции, потому его продажу никто не станет запрещать, заявил NEWS.ru член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. Так он ответил на вопрос, обращались ли к нему с инициативами запретить попкорн и чипсы после того, как актер Дмитрий Певцов раскритиковал их продажу в кинозалах.

С проносом в кинозалы блинов, пельменей и соленых огурцов кинотеатры борются, и борются достаточно успешно. Потому что доставляет дискомфорт другим зрителям, когда какой-то креативный товарищ решил закусить блинчиком. Что касается попкорна — это неотъемлемая часть современной традиции кинохождения. Он наиболее нейтрален с той точки зрения, что не пачкает окружающих и не доставляет какого-то дискомфорта, — отметил Исаев.

Отвечая на слова Певцова о том, что попкорна не было в советское время, эксперт обратил внимание, что во времена СССР было другое общество и другая культура развлечений. Он подчеркнул, что советскому человеку «кроме кинотеатров и телевизора» было нечем заняться.

Поэтому попкорн в кинотеатрах был, есть и будет. И те, так сказать, инициативы, которые настолько радикальны, они просто нежизнеспособны в рамках функционирования рынка, — заключил член ассоциации.

