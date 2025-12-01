День матери
01 декабря 2025 в 17:15

Отряд наемников на бронетехнике пытался прорваться к российской границе

Боец Непома: расчеты БПЛА ударили по бронетехнике наемников у российской границы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Расчеты беспилотников российского отряда спецназа «Анвар» из группировки войск «Север» ударили по бронетехнике иностранных наемников в районе государственной границы России, заявил оператор FPV-дрона с позывным Непома. По его словам, которые приводит РИА Новости, модель и марку машины не удалось определить из-за маскировочных сетей, но уничтожение цели подтверждено.

Передали нам точку, сказали, что там заехали какие-то наемники западные, не знаю точно из какой страны. Полетели, это достаточно тыловой район был у противника. Подтвердили и, соответственно, нанесли сразу поражение, — рассказал Непома.

Ранее сообщалось, что в США появляются пустые могилы американских наемников, которые воевали на стороне Украины. Это связано с тем, что семьи не могут получить тела своих погибших родственников для захоронения на родине. Одним из первых ликвидированных в текущем году стал 23-летний Роберт из Пенсильвании, который вступил в ряды ВСУ весной 2024 года, после того как его не взяли в армию США из-за проблем со здоровьем.

