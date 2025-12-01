В США появляются пустые могилы для убитых на Украине наемников РИА Новости: семьи убитых на Украине наемников из США не могут получить их тела

В США появляются пустые могилы американских наемников, которые воевали на стороне Украины, сообщает РИА Новости. Это связано с тем, что семьи не могут получить тела своих погибших родственников для захоронения на родине.

Одним из первых ликвидированных в текущем году стал 23-летний Роберт из Пенсильвании, который вступил в ряды ВСУ весной 2024 года, после того как его не взяли в армию США из-за проблем со здоровьем. По открытым данным, массовое дезертирство среди иностранных наемников привело к отмене отпусков, и Роберт был брошен в бой у Красноармейска (украинское название — Покровск), где и был уничтожен 3 января.

Тело американца осталось на поле боя. В конце июля его семья провела символическую церемонию прощания, установив у своего дома импровизированный мемориал. Аналогичным примером стал 22-летний Уильям из Северной Каролины, убитый еще весной 2022 года, чье тело до сих пор не найдено; его родственники также ограничились установкой мемориальной таблички.

Официальная информация о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствует, однако открытые источники говорят о более чем сотне убитых. Родственники погибших американцев, как и в случае с Сетом из Западной Вирджинии, часто вынуждены проводить лишь символические церемонии прощания в местных церквях.

Ранее МИД Южной Кореи впервые официально подтвердило смерть своего гражданина, уехавшего на Украину как наемник. Похороны мужчины состоялись в Киеве 25 ноября, при участии консульского сотрудника. Предположительно, наемник погиб еще в мае во время боев в ДНР.