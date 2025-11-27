День матери
27 ноября 2025 в 09:36

В Южной Корее впервые подтвердили смерть своего наемника на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство иностранных дел Южной Кореи впервые подтвердило смерть одного из своих наемников по фамилии Ким на Украине, передает Yonhap News. По информации агентства, во вторник, 25 ноября, в Киеве прошли его похороны. На вид мужчине было около 50 лет.

Похороны состоялись во вторник в Киеве, и на церемонии присутствовал консульский сотрудник южнокорейской дипломатической миссии на Украине, — подчеркнул собеседник агентства.

Предположительно, мужчина погиб в мае во время боев в Донецкой Народной Республике. При этом источник отметил, что раньше Сеул никогда не подтверждал гибель граждан Южной Кореи, воевавших на стороне ВСУ. В южнокорейском МИД добавили, что ведомство оказывает необходимые консульские услуги семье погибшего.

Ранее в Харьковской области в ходе боевых действий был ликвидирован командир взвода беспилотных летательных аппаратов. Целью атаки стал пункт управления взводом, который относился к 34-му батальону ВСУ «Волкодавы», сформированному из наемников.

До этого стало известно, что в рядах ВСУ можно встретить выходцев из мексиканских и колумбийских картелей «Синалоа», «Новое поколение Халиско», «Клан залива» и бывших повстанцев из группировки «Армия национального освобождения». При этом иностранные военнослужащие стараются не распространяться о своем происхождении.

