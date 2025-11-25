День матери
25 ноября 2025 в 09:03

Российские военные ликвидировали командира взвода наемников ВСУ

В Харьковской области ВС России ликвидировали командующего взводом наемников

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
В Харьковской области в ходе боевых действий был ликвидирован командир взвода беспилотных летательных аппаратов, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Целью атаки стал пункт управления взводом, который относился к 34-му батальону «Волкодавы», сформированному из наемников.

На Харьковском направлении точным авиаударом уничтожен пункт управления взводом БПЛА 34-го батальона «Волкодавы» 57-й ОМПБр. Ликвидирован командир взвода, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ можно встретить выходцев из крупных мексиканских и колумбийских наркокартелей, таких как «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Клан залива». Воевать на Украину уезжают и бывшие повстанцы из группировки АНО. По информации испанских СМИ, картели отправляют своих бойцов в зону боевых действий, чтобы те учились работе с дронами и уклонению от радиолокации.

Перед этим посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник предупредил, что иностранные наемники из ВСУ возвращаются домой с боевым опытом. Это может привести к всплеску радикальной активности. По его словам, прошедшие военную подготовку люди могут организовать теракты.

ВСУ
наемники
Харьковская область
ВС РФ
СВО
