В рядах ВСУ можно встретить выходцев из мексиканских и колумбийских картелей «Синалоа», «Новое поколение Халиско», «Клан залива» и бывших повстанцев из группировки «Армия национального освобождения» (АНО), пишет Español со ссылкой на слова наемника по прозвищу Паленкеро. По его словам, иностранные военнослужащие стараются не распространяться о происхождении.

К настоящему моменту я сталкивался с представителями картеля «Синалоа», «Клан залива», «Новое поколение Халиско», а также с партизанами АНО. Все пытаются скрыть, откуда приехали. Но если живешь с ними долгое время, то в конце концов люди проговариваются, — сообщил он.

По словам Паленкеро, одни представители картелей прибывают на украинский фронт по собственной инициативе, тогда как других отправляют сами мафиозные группировки ради обучения работе с дронами и освоения методов уклонения от радиолокационного наблюдения.

Чтобы попасть в такие подразделения, по информации Паленкеро, иностранные бойцы несут деньги украинским офицерам. Кроме того, наемник утверждает, что выходцы из латиноамериканских картелей поставляют запрещенные вещества прямо в воинские части. При этом сам Паленкеро не был на фронте, поскольку ему удалось договориться с командованием за взятку.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник предупредил, что иностранные наемники из ВСУ возвращаются домой с боевым опытом, что может привести к всплеску радикальной активности. По его словам, прошедшие военную подготовку люди могут организовать теракты.