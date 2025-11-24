В МИД РФ напомнили о неочевидном последствии наемничества на Украине Мирошник: иностранные наемники возвращаются с Украины домой с боевым опытом

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, возвращаются домой с боевым опытом, что может привести к всплеску радикальной активности, заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, которые приводит aif.ru, такие люди повышают риск терроризма и радикальной активности на родине.