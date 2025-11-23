ВСУ стягивают наемников из Колумбии в Харьков после освобождения Купянска Вооруженными силами РФ, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, которые приводит ТАСС, украинские солдаты тщательно готовили город к обороне, превратив домостроения частного сектора и многоэтажек в фортификационные сооружения. Российским бойцам предстоит зачищать застройки, где могут прятаться противники, уточнил эксперт.

Харьков, по всей вероятности, будет напичкан полностью наемниками. По нашей информации, на данный момент колумбийских наемников в Харькове находится порядка где-то от одной до 1,5 тыс. человек. Они изучают возможности применения БПЛА, особенности тактики боев, — отметил Киселев.

До этого было опубликовано видео из освобожденного Купянска. На кадрах запечатлены военнослужащие группировки «Запад», которые установили российские флаги в городе. Также видеоматериалы демонстрируют интенсивные боевые действия за этот населенный пункт.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища.