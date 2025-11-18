Украинский пленный рассказал о зверском приказе командиров в Красноармейске Пленный из ВСУ сообщил о приказе расстреливать мирных жителей в Красноармейске

Командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город, сообщил пленный военнослужащий Петр Гай. По его словам, которые приводит ТАСС, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

Нам была поставлена задача: переодеться в «гражданку» и всех расстреливать, кто уходит. Всех стрелять. Даже гражданских, — отметил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор Газа» «Туман» 1995 года.

Также сообщалось, что пять пунктов временной дислокации ВСУ уничтожено в районе населенных пунктов Иванополье и Долгая Балка на Константиновском направлении в ДНР. Успешную работу провели операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Южной группировки войск при помощи 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».