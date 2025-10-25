Артиллерия и БПЛА сровняли с землей вражеские опорники в ДНР

Артиллерия и БПЛА сровняли с землей вражеские опорники в ДНР МО: Украина потеряла до взвода солдат на Константиновском направлении

Пять пунктов временной дислокации ВСУ уничтожено в районе населенных пунктов Иванополье и Долгая Балка на Константиновском направлении в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Успешную работу провели операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы Южной группировки войск.

Опорники были обнаружены в ходе воздушной разведки операторами БПЛА. Первые три уничтожили при помощи 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б». По двум другим «отработали» дроны.

Общие потери противника составили до взвода пехоты, — добавили в Минобороны.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что Орехов и Гуляйполе играют ключевую роль в освобождении Запорожской области. По его словам, установление контроля над этими городами нарушит логистические цепочки ВСУ.

Тем временем ВС РФ освободили село Проминь в ДНР. По данным Министерства обороны РФ, также российские бойцы заняли населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка в ДНР и Першотравневое в Днепропетровской области.