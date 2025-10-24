Армия России заняла еще одно село в ДНР МО: ВС России освободили село Проминь в ДНР

ВС РФ освободили село Проминь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также российские бойцы заняли населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка в ДНР и Першотравневое в Днепропетровской области.

Российские войска освободили <…> Проминь Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что наступление российских военных на Карантинном острове стало неожиданностью для ВСУ. Он уведомил о начале боев за микрорайон Корабел и добавил, что логистика противника через автомобильный и железнодорожный мосты была нарушена.