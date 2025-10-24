Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Армия России заняла еще одно село в ДНР

МО: ВС России освободили село Проминь в ДНР

ВС РФ освободили село Проминь в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также российские бойцы заняли населенные пункты Бологовка в Харьковской области, Дроновка в ДНР и Першотравневое в Днепропетровской области.

Российские войска освободили <…> Проминь Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что наступление российских военных на Карантинном острове стало неожиданностью для ВСУ. Он уведомил о начале боев за микрорайон Корабел и добавил, что логистика противника через автомобильный и железнодорожный мосты была нарушена.

Как выбрать металлоконструкции: на что обратить внимание при заказе?
В Кремле указали на «слишком затянувшуюся паузу» в переговорах по Украине
В Кремле сообщили о подготовке международного телефонного разговора Путина
В Кремле анонсировали проведение заседания Совбеза во главе с Путиным
В Кремле ответили на информацию о срыве саммита в Будапеште
В Турции началось громкое дело о шпионаже с участием экс-мэра Стамбула
Юрист рассказал, можно ли тратить деньги с найденной банковской карты
В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо
ВВС США объявили тендер на строительство частных ЦОД на авиабазах
Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ
Пострадавшую при атаке БПЛА семью из Подмосковья отправят в гостиницу
Королевская семья Британии: новости, почему Диана жаловалась на Карла III
Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине
Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался
Группировка ВСУ почти оказалась в котле под Красным Лиманом
Цифровой рубль: полный обзор новой валюты
«Не останется без ответа»: сенатор об атаке БПЛА на Красногорск
Суд Петербурга приговорил курьера мошенников к пяти годам колонии
Армия России заняла еще одно село в ДНР
Бельгия предложила ЕС финансировать Украину без использования активов РФ
