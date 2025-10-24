Российские военные застали ВСУ врасплох в Херсонской области Сальдо: наступление ВС РФ на Карантинном острове стало неожиданностью для ВСУ

Наступление российских военных на Карантинном острове в Херсонской области стало неожиданностью для ВСУ, рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Он уведомил о начале боев за микрорайон Корабел и добавил, что логистика противника через автомобильный и железнодорожный мосты была нарушена.

Карантинный остров у нас чаще называют просто Остров, так как это единственный из крупных островов, находящихся на территории Херсона, — уточнил Сальдо.

Об освобождении острова российскими подразделениями губернатор сообщил 23 октября. Операцию провели разведчики и десантники группировки войск «Днепр». Контроль над Карантинным позволит ВС РФ начать наступление в западной части Херсона.

Ранее российские подразделения смогли улучшить тактическое положение на Краснолиманском направлении в ДНР на участке Ставки — Кировск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Подразделения ВСУ, неся значительные потери, продолжают попытки удержать стратегически важные высоты у населенного пункта Ставки. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.