Небольшая группа французских наемников намерена попасть в Херсон, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья. По его словам, в команде — до 20 человек. Наемники должны будут помочь украинским военным в разведке.

Есть информация, что французы хотят заехать в Херсон с целью помощи ВСУ в разведке. По составу неизвестно, но группа вроде как небольшая — человек 20, — рассказал собеседник.

Источник также поделился историей о канадском наемнике, который купил дом в Николаеве за доллары. В результате «случайного попадания» он был ранен. Через некоторое время наемник отправился на родину.

Ранее российские штурмовики вынудили группу военных ВСУ бежать с поля боя во время штурма дома в селе Ровное в ДНР. Попытавшиеся укрыться в другом здании украинские бойцы попали в засаду и были ликвидированы, тогда как часть сложила оружие и сдалась в плен.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ разваливаются на фоне активного продвижения российских войск. По словам эксперта, ВС России находятся в выгодном положении, и у Запада не останется иного выбора, кроме как урегулировать конфликт на условиях Москвы.