В ходе штурма двухэтажного дома в селе Ровное в ДНР российские штурмовики вынудили военных ВСУ сбежать с поля боя, сообщили в пресс-службе министерства обороны России. Там добавили, что добраться до укрытия противник не смог и был ликвидирован.

В ходе штурма одного из двухэтажных домов села российские штурмовики вынудили боевиков ВСУ сбежать с поля боя. В попытке добраться до другого дома и скрыться от российских военнослужащих, они попали в засаду и были уничтожены, — отметили в ведомстве.

Другие сложили оружие и сдались в плен, подчеркнули в МО РФ. Российские штурмовики, как указали в ведомстве, проявили во время операции отвагу и смелость.

До этого офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что бои за город Краматорск в Донецкой Народной Республике могут начаться уже в ближайшем будущем. По его словам, об этом говорит резкое увеличение активности российских войск в направлении Малиновки, расстояние от которой до районного центра составляет лишь около 16 километров.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что активизировать продвижение к Славянско-Краматорской агломерации ВС РФ позволит освобождение Красноармейска. Он уверен, что российская армия увеличит темпы наступления, что вызовет обеспокоенность в европейских странах.