В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов Русской весны

Офицер ВСУ заявил о скорой битве за Краматорск на фоне российского наступления

Бои за город Краматорск в Донецкой Народной Республике могут начаться уже в ближайшей перспективе, заявил офицер ВСУ с позывным Алекс в Telegram-канале. По его словам, об этом говорит резкое увеличение активности российских войск в направлении Малиновки, расстояние от которой до районного центра составляет лишь около 16 километров.

Украинский военный полагает, что наступление на Малиновку может быть обусловлено лишь двумя причинами: намерением ухудшить положение ВСУ на Северском направлении либо планами продвигаться в сторону Краматорска. По его мнению, в любом случае вопрос обороны города — это дело времени.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец заявлял, что бои за города Славянск и Краматорск могут начаться в ближайшие два месяца, в январе или феврале. По его словам, освобождение этих населенных пунктов имеет для российской армии важное стратегическое значение.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что активизировать продвижение к Славянско-Краматорской агломерации ВС РФ позволит освобождение Красноармейска. По его словам, российская армия увеличит темпы наступления, что вызовет обеспокоенность в европейских странах.

