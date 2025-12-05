Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск

Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск Полковник Баранец: бои за Славянск и Краматорск могут начаться в январе-феврале

Бои за города Славянск и Краматорск могут начаться в ближайшие два месяца, в январе или феврале, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. По его словам, освобождение этих населенных пунктов имеет для российской армии важное стратегическое значение.

Для РФ принципиально важно освободить Славянск и Краматорск. Они стоят фактически на границе с Харьковской областью. Взятие этих городов будет означать выход российской армии на административные границы Донецкой Народной Республики, чего украинцы, конечно, не хотят. Я думаю, что бои за эти два города начнутся в январе-феврале, потому что наши войска находятся примерно в 10 км от Славянска, — пояснил Баранец.

При этом он отметил, что масштабного сражения удастся избежать в случае политического урегулирования украинского конфликта. По его словам, возможное изменение позиции Киева под давлением международных факторов может привести к деэскалации.

Битвы за Славянск и Краматорск может не случиться, если Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) сумеет переубедить Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), чтобы он перестал сопротивляться и отвел войска, как этого требует Россия, — подытожил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Красноармейска позволит Вооруженным силам России активизировать продвижение к Славянско-Краматорской агломерации. По его словам, российская армия увеличит темпы наступления, что вызовет обеспокоенность в европейских странах.