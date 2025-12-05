ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:39

Полковник ответил, когда может начаться битва за Славянск и Краматорск

Полковник Баранец: бои за Славянск и Краматорск могут начаться в январе-феврале

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Бои за города Славянск и Краматорск могут начаться в ближайшие два месяца, в январе или феврале, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. По его словам, освобождение этих населенных пунктов имеет для российской армии важное стратегическое значение.

Для РФ принципиально важно освободить Славянск и Краматорск. Они стоят фактически на границе с Харьковской областью. Взятие этих городов будет означать выход российской армии на административные границы Донецкой Народной Республики, чего украинцы, конечно, не хотят. Я думаю, что бои за эти два города начнутся в январе-феврале, потому что наши войска находятся примерно в 10 км от Славянска, — пояснил Баранец.

При этом он отметил, что масштабного сражения удастся избежать в случае политического урегулирования украинского конфликта. По его словам, возможное изменение позиции Киева под давлением международных факторов может привести к деэскалации.

Битвы за Славянск и Краматорск может не случиться, если Дональд Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) сумеет переубедить Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), чтобы он перестал сопротивляться и отвел войска, как этого требует Россия, — подытожил Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Красноармейска позволит Вооруженным силам России активизировать продвижение к Славянско-Краматорской агломерации. По его словам, российская армия увеличит темпы наступления, что вызовет обеспокоенность в европейских странах.

СВО
Славянск
Краматорск
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити»
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских
В MAX появился первый канал с миллионной аудиторией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.