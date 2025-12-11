Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 18:30

Полковник назвал ключевую ценность освобождения Северска

Полковниц Баранец: взятие Северска ускорит освобождение Краматорска и Славянска

Военнослужащие ВС РФ Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости
Взятие Северска Вооруженными силами России ускорит освобождение Краматорска и Славянска, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, этот населенный пункт также обладает выгодным расположением.

Северск лежит на главном нашем направлении стратегического наступления на две мощнейшие агломерации: Славянск и Краматорск. Это не просто города: там расположено огромное количество крупных заводов. Предприятия обладают глубокими норами и толстенными стенами, которые были рассчитаны на ядерный удар. Северск — это крупный оборонительный узел, очень хорошо подготовленный к обороне. В нем очень много выгодных позиций. Также у него есть весомое преимущество в расположении: пункт находится на высоте, и все вокруг видно, как на ладони. Я думаю, что взятие Северска под контроль России — это явный признак обрушения фронта ВСУ и большой моральный удар по политическому и военному руководству Украины, — заявил Баранец.

Полковник отметил, что территория Крамоторско-Славянской агломерации станет главной стратегической битвой 2026 года. По его мнению, благодаря освобождению Северска российская армия может дойти до Славянска уже в этом году.

Я считаю, что взятие Краматорска и Славянска будет главной стратегической битвой 2026 года. Я не исключаю, что мы подойдем к Славянску к концу этого года, потому что от Северска до Славянска всего лишь 36 километров, там фактически нет мощных других оборонительных позиций у украинцев и населенных пунктов, которые бы обладали сильными оборонительными позициями. Для нас же взятие этих двух пунктов будет принципиально важно, потому что это будет означать выход наших войск на административные границы Донецкой Народной Республики, — заключил Баранец.

Об освобождении Северска ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он также подчеркнул, что со взятием этого населенного пункта создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск.

