Президент России Владимир Путин не ставит под сомнение принадлежность Краматорско — Константиновско — Славянского узла в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, заявил спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников. По его словам, на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от региона.

Было сказано, что «вопрос о принадлежности Краматорско — Константиновско — Славянского не обсуждается», — говорится в публикации.

Кроме того, Путин подтвердил, что Россия готова идти на определенные уступки, которые обсуждались и согласовывались в ходе саммита с США на Аляске, ради достижения мира на Украине.

Ранее глава государства в интервью индийским журналистам заявил, что Донбасс и Новороссия будут освобождены в любом случае. По его словам, это произойдет военным путем или иным способом.

Кроме того, Путин на совещании по ситуации в зоне СВО заявил, что темпы освобождения Донбасса и Новороссии можно оценить как хорошие. По данным пресс-службы Кремля, он отметил, что взятие этих территорий под контроль идет в соответствии с планами Генерального штаба.