Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 10:50

Колесников: Путин не ставит под сомнение статус Краматорска и Славянска

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин не ставит под сомнение принадлежность Краматорско — Константиновско — Славянского узла в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, заявил спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников. По его словам, на встрече с членами Российского союза промышленников и предпринимателей российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена отказываться от региона.

Было сказано, что «вопрос о принадлежности Краматорско — Константиновско — Славянского не обсуждается», — говорится в публикации.

Кроме того, Путин подтвердил, что Россия готова идти на определенные уступки, которые обсуждались и согласовывались в ходе саммита с США на Аляске, ради достижения мира на Украине.

Ранее глава государства в интервью индийским журналистам заявил, что Донбасс и Новороссия будут освобождены в любом случае. По его словам, это произойдет военным путем или иным способом.

Кроме того, Путин на совещании по ситуации в зоне СВО заявил, что темпы освобождения Донбасса и Новороссии можно оценить как хорошие. По данным пресс-службы Кремля, он отметил, что взятие этих территорий под контроль идет в соответствии с планами Генерального штаба.

Владимир Путин
Россия
Донбасс
Краматорск
Славянск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прибежала вся в крови»: житель Красноармейска о гибели матери из-за дрона
ВС России стерли в порошок большой цех по производству ракет ВСУ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III и принц Уильям собираются «очаровать» Трампа во время визита США
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.