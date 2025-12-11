Герасимов доложил Путину о взятии под контроль Северска

Вооруженные силы России освободили Северск в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. По словам командующего «Южной» группировкой войск Сергея Медведева, с занятием этого населенного пункта создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск. Глава государства также отметил, что инициатива на всех участках находится в руках армии России, передает пресс-служба Кремля.

Освобожден город Северск, — сказал Герасимов.

Ранее начальник Генштаба сообщил, что российские бойцы освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Он также добавил, что продолжаются активные бои за Красный Лиман.

До этого Путин поблагодарил командующего Южной группировкой войск Сергея Медведева за освобождение Северска в ДНР. При встрече с главой государства на одном из пунктов группировки «Запад» военный заверил, что операция завершится успехом не позднее 15 декабря.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в рамках совещания по обстановке в зоне СВО на Украине оценил динамику армии РФ. По словам представителя Кремля, глава государства остался доволен ходом боевых действий.