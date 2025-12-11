Герасимов доложил Путину об освобождении еще двух сел

Российские бойцы освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, рассказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину. Он также добавил, что продолжаются активные бои за Красный Лиман, передает пресс-служба Кремля.

Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, на Краснолиманском и Рубцовском направлении продолжаются активные действия по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман, — сказал он.

Также Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении Северска. По словам военачальника, с занятием этого населенного пункта создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск. Позже Минобороны России опубликовало видео из Северска. Жители встретили российские военных с благодарностью.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс предположил, что после освобождения Северска подразделения ВС РФ могут пойти на Краматорск. По его словам, данный населенный пункт считается одним из ключевых городов Донбасса.