11 декабря 2025 в 17:48

Первые кадры из освобожденного Северска попали в Сеть

Минобороны опубликовало первые кадры из освобожденного Северска

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минобороны России опубликовало видео из освобожденного Северска, передает РИА Новости. В агентстве уточнили, что жители встретили российские военных с благодарностью.

Город Северск находится под нашим контролем. Мы находимся у городской администрации. Победа будет за нами, — сказали бойцы на видео.

Также на видео попали бойцы из других частей освобожденного города. Солдаты предстали на кадрах с флагом России — их снимали как с мобильных устройств, так и с дронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин получил подробные доклады о полном освобождении Северска в ДНР. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это была одна из тем совещания по теме текущей ситуации в зоне СВО.

В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что освобождение Северска является большим военно-политическим событием. Он добавил, что теперь российские военные «открыли ворота» на Славянск и Краматорск.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что после освобождения Красноармейска в ДНР российская группировка «Центр» сконцентрируется на ликвидации блокированных украинских частей в районе Димитрова. Он подчеркнул, что в боях за город военные продемонстрировали отличную выучку и активность.

