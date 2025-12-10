ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 11:57

«Большое событие»: в Госдуме оценили освобождение Северска

Депутат Водолацкий: освобождение Северска является большим военным событием

Виктор Водолацкий Виктор Водолацкий Фото: NEWS.ru
Освобождение города Северск в Донецкой Народной Республике является большим военно-политическим событием, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, теперь российские военные «открыли ворота» на Славянск и Краматорск.

Я считаю, что это очень хорошая добрая новость. Для нас это очень большое военно-политическое событие, — сказал Водолацкий.

Ранее стало известно, что Северск на 99% находится под контролем российской армии. Отмечалось спешное отступление противника. В настоящий момент ведутся работы по разминированию. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что после освобождения Красноармейска в ДНР российская группировка «Центр» сконцентрируется на ликвидации блокированных украинских частей в районе Димитрова. Он подчеркнул, что в боях за город военные продемонстрировали отличную выучку и активность, используя тактические приемы, которые стали неожиданностью для врага.

ДНР
Северск
Госдума
СВО
