ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации

ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником автомобиль, в котором эвакуировались мирные жители Северска Донецкой Народной Республики, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, которые приводит пресс-служба правительства республики, два человека получили ранения, их доставили в больницу Луганска. Пострадавшими оказались женщина и ее 20-летний сын.

При выходе из Северска по ним отработал украинский дрон. Женщина потеряла очень много крови, за ее жизнь борются медики республиканской больницы. Ее сын — молодой парень — получил ранения груди, таза и конечностей. В больницу раненых мирных жителей доставили наши ребята-военные, — сказала Пащенко.

Вооруженные силы Украины признали окончательную потерю Северска 23 декабря, соответствующее заявление сделали в Генштабе ВСУ. Также Киев официально заявил, что Россия имеет численное преимущество в технике и живой силе.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российская армия заняла оба берега реки Северский Донец. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. По словам эксперта, маневр стал возможным после освобождения Прилипки в Харьковской области.