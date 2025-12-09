Герасимов раскрыл главную задачу ВС России после взятия Красноармейска

После установления контроля над Красноармейском в ДНР российская группировка «Центр» сосредоточится на уничтожении окруженных украинских подразделений в районе Димитрова, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что в ходе боев за Красноармейск военнослужащие проявили высокую подготовку и инициативу, применяя тактические решения, оказавшиеся неожиданными для противника.

Тем бойцам, которые особенно проявили себя при штурме города, Герасимов вручил государственные награды. Начальник Генштаба поблагодарил российских солдат за проявленные доблесть и мужество.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что освобождение Константиновки может стать переломным моментом в ходе специальной военной операции. Он также назвал этот город одним из самых сложных участков на линии фронта. По словам Киселева, противник оттянул значительные силы к Красноармейску и Димитрову. Также серьезный урон ВСУ наносит Северная группировка войск, действующая в районе Волчанска, добавил он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал о дозачистке сил ВСУ, которая проходит в Красноармейске. По его словам, там должны были выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника.