«Переодевшиеся солдаты»: Пушилин о дозачистке в Красноармейске Пушилин: в Красноармейске проходит дозачистка сил ВСУ

Дозачистка сил ВСУ проходит в Красноармейске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на канале в МAX. По его словам, там будут выявляться спрятавшиеся, переодевшиеся солдаты противника.

В Красноармейске еще проходит дозачистка, но какие-то еще, наверное, спрятавшиеся, переодевшиеся представители вооруженных формирований Украины еще будут выявляться, — указал Пушилин.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области беспилотными летательными аппаратами. В результате были ранены три человека. Речь идет о двух жителях поселка Борисовка, а также о работнике сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в один из штабов Объединенной группировки войск. Он уточнил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов информировал верховного главнокомандующего об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Кроме того, военкор Александр Коц рассказал, что после освобождения Красноармейска открывается возможность для наступления ВС РФ на Доброполье. По его оценке, это создает путь к линии Дружковка — Краматорск — Славянск с западного направления.