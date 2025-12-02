Военкор рассказал, куда пойдут ВС РФ после освобождения Красноармейска Коц: из Красноармейска можно наступать на Доброполье

После освобождения Красноармейска (Покровска) можно наступать на Доброполье, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его мнению, это открывает дорогу на линию Дружковка — Краматорск — Славянск с запада, где ВСУ не готовились к обороне.

Из Красноармейска можно наступать на север — на город Доброполье (довоенное население — около 30 тыс. человек). Из него на Краматорск идет трасса Т0514. Если эту дорогу «оседлать», российские войска получат возможность выйти на линию Дружковка — Краматорск — Славянск с запада. С этой стороны противник обороняться не готовился, его фортификации рассчитаны на наше наступление с юга и востока, — написал он.

Он добавил, что отталкиваясь от Доброполья, возможно организовать наступление на северо-западном направлении, направляясь к пограничной зоне, объединяющей территории ДНР, Днепропетровской и Харьковской областей возле населенных пунктов Бузиновка и Новопокровка. Такой маневр, по словам военкора, обеспечит полный контроль над западной границей ДНР. Еще одна стратегия заключается в переброске освободившихся подразделений центра на юг, оказывая содействие подразделениям, ведущим боевые действия в Константиновке, резюмировал Коц.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Центральной группировки войск за неделю отбили 54 попытки наступления ВСУ вблизи Красноармейска. Как уточнили в военном ведомстве, украинские формирования пытались прорвать кольцо окружения вокруг своих сил.