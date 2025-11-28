День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:37

ВС России не дали ВСУ прорвать окружение в районе Красноармейска

МО: ВС России отбили 54 атаки ВСУ в районе Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Бойцы Центральной группировки войск ВС России отразили 54 атаки подразделений Вооруженных сил Украины за минувшую неделю в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки неприятеля проводились с целью прорыва окружения украинской группировки, уточнили в ведомстве.

Отражены 54 атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ с целью деблокирования окруженной группировки противника. Уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о занятии российскими подразделениями трех опорных пунктов ВСУ юго-восточнее Красного Лимана. По его информации, это позволило расширить контролируемую территорию, несмотря на активное сопротивление противника в районах Ставков, Дробышева и Заречного в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого Министерство обороны России сообщило об освобождении ВС РФ восьми населенных пунктов в зоне специальной военной операции за неделю.

ВС РФ
ВСУ
ДНР
атаки
Минобороны РФ
