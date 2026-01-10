Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 14:10

СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке

СК: украинские военные ударили дроном по гражданскому объекту в Макеевке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

ВСУ использовали беспилотник самолетного типа для атаки на станцию технического обслуживания в Макеевке в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на СК России. Повреждения получили объект гражданской инфраструктуры и легковые автомобили.

На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно ударные БПЛА самолетного типа, которые будут изъяты и направлены установленным порядком для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства, — сказал источник.

Тем временем появилась информация, что при освобождении Зеленого в Запорожской области было уничтожено до роты солдат ВСУ. Противник пытался осуществить пять контратак, все они были отражены.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ не хватает сил для купирования частей ВС РФ. По его словам, затевается битва за освобождение Донбасса, и уже этой зимой ожидаются приятные вести с фронта. Он также отметил, что ВСУ перебросили все свои силы на Купянское направление, где сейчас идут ожесточенные бои.

ДНР
происшествия
ВСУ
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вашингтонской национальной опере пришлось переехать из-за Трампа
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.