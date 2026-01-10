ВСУ использовали беспилотник самолетного типа для атаки на станцию технического обслуживания в Макеевке в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на СК России. Повреждения получили объект гражданской инфраструктуры и легковые автомобили.

На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно ударные БПЛА самолетного типа, которые будут изъяты и направлены установленным порядком для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства, — сказал источник.

Тем временем появилась информация, что при освобождении Зеленого в Запорожской области было уничтожено до роты солдат ВСУ. Противник пытался осуществить пять контратак, все они были отражены.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ не хватает сил для купирования частей ВС РФ. По его словам, затевается битва за освобождение Донбасса, и уже этой зимой ожидаются приятные вести с фронта. Он также отметил, что ВСУ перебросили все свои силы на Купянское направление, где сейчас идут ожесточенные бои.