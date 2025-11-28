День матери
28 ноября 2025 в 12:20

В МО России назвали количество освобожденных на неделе населенных пунктов

Минобороны РФ: ВС России за неделю освободили восемь населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
ВС России за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что они расположены в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях.

В частности, бойцы «Южной» группировки войск освободили Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в ДНР. В то же время усилиями военнослужащих группировки войск «Восток» были освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Новое Запорожье и Затишье в Запорожской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отметил, что подразделения Вооруженных сил России с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча Харьковской области. По его словам, продвижение российских войск последовало сразу после освобождения Синельниково, где был достигнут оперативный успех. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР полностью окружены российскими военными. Он добавил, что ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части.

