27 ноября 2025 в 17:02

Путин сообщил об окружении двух городов

Путин: Красноармейск и Димитров полностью окружены ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР полностью окружены ВС России, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ВСУ в районе Красноармейска теряют наиболее боеспособные части. Трансляцию выступления российского лидера ведет пресс-служба Кремля.

Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена, она рассекается по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению, — отметил президент.

Ранее Минобороны сообщало, что штурмовые подразделения российской группировки «Центр» продолжают ликвидировать блокированные формирования ВСУ в Красноармейске. Боевые действия ведутся в нескольких районах города, включая микрорайоны Центральный и Горняк.

До этого глава Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска на 75% освободили город Красноармейск в ДНР. По его словам, военнослужащие активно продвигаются.

