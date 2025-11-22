Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 12:56

В Минобороны России рассказали о незавидном положении ВСУ в Красноармейске

Минобороны: штурмовики ВС России уничтожают ВСУ в районах Красноармейска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Штурмовые подразделения российской группировки «Центр» продолжают ликвидировать блокированные формирования ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск), сообщили в Минобороны России. Боевые действия ведутся в нескольких районах города, включая микрорайоны Центральный и Горняк.

В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк, а также на территории западной промзоны, — говорится в сообщении.

Ранее МО сообщило о ликвидации 155 украинских беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны за минувшие сутки. Согласно данным ведомства, все уничтоженные воздушные цели имели конструкцию самолетного типа.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об освобождении российскими военнослужащими крупного опорного пункта ВСУ в восточной части Константиновки. Он также отметил, что на данном направлении Вооруженные силы России продолжают наступательные действия. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
Красноармейск
ДНР
