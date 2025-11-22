Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 12:39

В МО озвучили внушительное число сбитых БПЛА ВСУ за сутки

МО: ПВО России уничтожила 155 беспилотников ВСУ за последние 24 часа

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
За последние сутки силы противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили 155 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России в Telegram-канале. Все сбитые дроны противника имели самолетную компоновку, говорится в публикации.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — заявили в министерстве.

Ранее стрелок с позывным Чита сообщил, что подразделения группировки «Восток» установили контроль над крупным опорным пунктом ВСУ близ населенного пункта Гай в Днепропетровской области. По его словам, операция была проведена за 15 минут, а попытки противника оказать сопротивление были пресечены благодаря быстрым и слаженным действиям российских военнослужащих.

Кроме того, в ходе попыток ВСУ вырваться из Купянска было ликвидировано около трех тысяч украинских военнослужащих и практически 900 единиц вооружения. Для удержания данного пункта украинское командование перебросило в город до 20 тыс. солдат, собрав разрозненные части со всей линии боевого соприкосновения.

