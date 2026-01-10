Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:28

Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
10 января Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было перехвачено 59 дронов. Подразделения ВСУ также устроили атаку на частный дом под Курском. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

ПВО России перехватила 59 беспилотников за ночь

В ночь на 10 января было перехвачено 59 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Также силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над территорией Московского региона (в их числе один, летевший на Москву) и два — над Белгородской областью. Еще по одному сбили над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Украинский дрон атаковал частный дом под Курском

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети

Украинский БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, пострадавших нет.

«Противник атаковал территорию дома в хуторе Фонов Рыльского района. На втором этаже дома начался пожар. В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», — заявил Хинштейн.

ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи

На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил мэр города Андрей Прошунин. Он призвал жителей, находящихся на улице, найти укрытие.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — отметил он.

В пригороде Краснодара зафиксировали серию взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Краснодара зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы противовоздушной обороны проводили отражение атаки беспилотников ВСУ.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около пяти хлопков на юге города со стороны Северского района Краснодарского края. Жители рассказали SHOT, что видели вспышки в небе.

В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека

В Белгородской области беспилотник атаковал гражданский автобус в Волоконовском округе, сообщили в оперативном штабе региона. Инцидент произошел в районе хутора Григорьевка. В результате него четыре человека получили осколочные ранения — двое мужчин и две женщины.

«В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все раненые были оперативно эвакуированы силами подразделения «Орлан» и доставлены в Волоконовскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. После стабилизации состояния пациенты были переведены в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Российский город содрогнулся от взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тулы прогремела серия мощных взрывов, предположительно, работала система ПВО, отражая атаку украинских дронов.

Как уточняет SHOT, местные жители слышали три или четыре громких звука в восточной и северной части города, также небо осветила яркая вспышка и был звук мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

