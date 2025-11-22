Международный муниципальный форум стран БРИКС
Бойцы ВС России за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подразделения группировки войск «Восток» за 15 минут взяли под контроль крупный опорный пункт ВСУ под населенным пунктом Гай в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным Чита. Он подчеркнул, что противник попытался оказать сопротивление, но атака российских военных оказалась быстрой и скоординированной.

При этом, по словам бойца, опорный пункт был внушительных размеров. Туда российские военные заходили тремя группами по 15 человек.

Опорный пункт большой был. Заходили тремя группами — по 15 человек на мотоциклах: две — с флангов, одна — по центру. Все быстро, буквально доли секунды. Они нас не ожидали, у них там два пулеметчика было. Шесть бойцов всего, — отметил он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Купянска. Он отметил, что соединения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, которые оказались заблокированы на левом берегу реки Оскол. Герасимов также рассказал об успешном наступлении ВС РФ на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Он добавил, что Северная группировка войск освободила уже более 80% территории Волчанска.

До этого Герасимов проинформировал Путина о продвижении ВС РФ в ДНР и Новороссии. Он заверил, что освобождение территорий Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик идет согласно утвержденному плану.

