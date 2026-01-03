Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:59

Раскрыта роль Зеленского в атаке на резиденцию Путина

Сальдо заявил об участии Зеленского в планировании атаки на резиденцию Путина

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский лично участвовал в планировании атак на резиденцию российского лидера Владимира Путина и Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, в Киеве подготовились к ударам на прошлой неделе.

Конечно же, это киевский режим, и сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе — попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год, — подчеркнул Сальдо.

Ранее Россия передала США материалы с расшифровкой данных украинского беспилотника. Документы подтверждают, что целью атаки 29 декабря был один из объектов резиденции Путина в Новгородской области. Спецслужбы извлекли загруженный в дрон файл с полетным заданием. Всего ВСУ запустили 91 дрон.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров между тем назвал преднамеренным удар по резиденции Путина. По его мнению, эта попытка атаки соответствует стратегии западных покровителей Зеленского, направленной на срыв и затягивание мирных переговоров.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Владимир Сальдо
Украина
атаки
Херсонская область
ВСУ
БПЛА
