В Венесуэле рассказали о «мучениках» среди погибших от атак США Вице-президент Венесуэлы сообщила о гибели военных при атаках США

Военные и гражданские погибли при ударах США по Венесуэле, заявила первый исполнительный вице-президент страны Делси Родригес в эфире телеканала Telesur. Она назвала атаки «варварской агрессией» против населения.

Мы осуждаем эту жестокую, варварскую форму агрессии против нашего народа, которая унесла жизни военнослужащих, ставших мучениками во имя нашей родины, а также невинных венесуэльских гражданских лиц, — отметила Родригес.

Ранее в МИД РФ сообщили, что массированные удары по Венесуэле стали актом вооруженной агрессии США. В ведомстве подчеркнули, что атака вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В ведомстве добавили, что Россия полностью солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает курс ее руководства, которое защищает национальные интересы и суверенитет страны.

Президент США Дональд Трамп между тем назвал успешной массированную атаку по Венесуэле. Глава Белого дома также сообщил о якобы эффективном ударе по президенту Николасу Мадуро, который, по его словам, был задержан вместе с супругой и вывезен из страны.