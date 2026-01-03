Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:42

В Венесуэле рассказали о «мучениках» среди погибших от атак США

Вице-президент Венесуэлы сообщила о гибели военных при атаках США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Военные и гражданские погибли при ударах США по Венесуэле, заявила первый исполнительный вице-президент страны Делси Родригес в эфире телеканала Telesur. Она назвала атаки «варварской агрессией» против населения.

Мы осуждаем эту жестокую, варварскую форму агрессии против нашего народа, которая унесла жизни военнослужащих, ставших мучениками во имя нашей родины, а также невинных венесуэльских гражданских лиц, — отметила Родригес.

Ранее в МИД РФ сообщили, что массированные удары по Венесуэле стали актом вооруженной агрессии США. В ведомстве подчеркнули, что атака вызывает глубокую озабоченность и осуждение. В ведомстве добавили, что Россия полностью солидарна с народом Венесуэлы и поддерживает курс ее руководства, которое защищает национальные интересы и суверенитет страны.

Президент США Дональд Трамп между тем назвал успешной массированную атаку по Венесуэле. Глава Белого дома также сообщил о якобы эффективном ударе по президенту Николасу Мадуро, который, по его словам, был задержан вместе с супругой и вывезен из страны.

Венесуэла
США
атаки
военные
смерти
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции раскрыли главный провал «мертвого» Евросоюза
Раскрыт рекордный «новогодний» гонорар Кадышевой
«Демонстрация силы»: американист о нападении США на Венесуэлу
Магнитные бури сегодня, 3 января: что завтра, скачки давления, депрессия
Дочь Джигана познакомила родителей со своим парнем
«Диверсии и убийства»: в Госдуме оценили кадровые решения Зеленского
В России обеспокоились судьбой Мадуро после слов Трампа о его «вывозе»
«Все теплее и теплее»: Боня о новом этапе отношений с отцом своей дочери
Прогноз погоды в Москве: чего ждать в январе, надвигаются рекордные холода?
«Обречена быть проклятой»: Кушанашвили напророчил Долиной забвение
Важный объект Венесуэлы получил серьезные повреждения
Гордон призвал не оплакивать пропажу «Вечернего Урганта» из эфира
«Второй Вьетнам»: Лукашенко осудил действия США против Венесуэлы
Шуба с секретом: топ-10 рецептов. Попробуйте — не пожалеете!
В Госдуме оценили возможность помощи Венесуэле со стороны России
В Херсонской области задержали любопытных «журналистов»
Окутанный дымом Каракас попал на видео
Трамп похитил Мадуро? Что стоит за атакой США на Венесуэлу, цели Вашингтона
Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая
В ЕС сделали громкое заявление об атаке США на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.